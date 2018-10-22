Суд в Петербурге отклонил иск Минюста к Союзу художников С якобы «неустранимыми» нарушениями

Октябрьский районный суд Петербурга отклонил иск городского управления министерства юстиции РФ к организации «Санкт-Петербургский Союз художников». Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Минюст требовал ликвидировать и исключить организацию из ЕГРЮЛ. «Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения требования административного искового заявления ГУ министерства юстиции по СПб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, иск был подан в начале июня. В Минюсте сообщали, что выявили многочисленные нарушения в деятельности организации. Все нарушения Минюст охарактеризовал как «неустранимые».