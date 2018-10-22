Суд в Петербурге отклонил иск Минюста к Союзу художников

Октябрьский районный суд Петербурга отклонил иск городского управления министерства юстиции РФ к организации «Санкт-Петербургский Союз художников». Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Минюст требовал ликвидировать и исключить организацию из ЕГРЮЛ. «Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения требования административного искового заявления ГУ министерства юстиции по СПб», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, иск был подан в начале июня. В Минюсте сообщали, что выявили многочисленные нарушения в деятельности организации. Все нарушения Минюст охарактеризовал как «неустранимые».
112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.