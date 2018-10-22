«Транснефть» планирует потратить до 20 млрд рублей на buy back В течение трех лет

ПАО «Транснефть» планирует потратить в среднесрочной перспективе до 20 млрд рублей на программу обратного выкупа акций (buy back), что составляет около 8% текущей рыночной капитализации привилегированных акций. Об этом говорится в отчете компании об итогах деятельности за полгода, обнародованном в понедельник.

Согласно материалам «Транснефти», компания намерена проводить выкуп на открытом рынке в пределах трех лет по рыночной цене. Отмечается, что выкупленные бумаги могут использоваться для поощрения менеджмента или продажи в будущем «при благоприятных рыночных условиях».

Добавим, на Московской бирже привилегированные акции «Транснефти» растут. По данным на 16:24 по московскому времени, бумаги дорожают на 0,58% и стоят около 172 тыс. рублей.

В конце августа «Транснефть» представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2018 года. Сообщалось, что чистая прибыль компании за указанный период сократилась на 19% и составила порядка 92 млрд рублей. Выручка выросла на 5% — до 463,3 млрд рублей.