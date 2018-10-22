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22.10.18 / 20:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Ради строительства «Василеостровской-2» могут снести два здания на 11-й линии В.О.

Вестибюль появится между домами №34 и №40

Новый павильон станции «Василеостровская» в Петербурге появится на 11-й линии В.О. Ради его строительства могут снести здания № 38 литера А и литера Т, сообщает в понедельник «Петербургский дневник» со ссылкой на проектную документацию.

Предполагается, что вестибюль появится между домами №34 и №40 на 11-й линии В.О. В зону строительства попадут несколько памятников архитектуры – в частности, здание, где располагались Высшие женские курсы, дом Заварзиных и дом Бенигсена. В документах отмечается, что памятники расположены рядом, но вне границ размещения вестибюля.

Согласно расчетам, пропускная способность второго вестибюле должна составить до 57 тыс. пассажиров в сутки. В нем будет четыре нитки эскалаторов, а глубина станции составит 56 метров.

Отметим, подрядчиком на строительство второго вестибюля станции метро «Василеостровская» стала компания «Транэкопроект».  Она выиграла конкурс в августе 2016 года. Городской бюджет выделил на строительство станции порядка 1 млн рублей.

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