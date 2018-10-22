Ветераны Петербурга получат три дополнительных дня бесплатного проезда на общественном транспорте Теперь стало шесть дней бесплатного проезда в году

Ветераны ВОВ получат три дополнительных дня бесплатного проезда на общественном транспорте в Петербурге. Соответствующие изменения в «Социальный кодекс» подписал в понедельник врио губернатора Александр Беглов.

Ранее ветераны имели право на бесплатный проезд 27 января, а также 8 и 9 мая. Теперь к этим датам добавили также 26, 28 января и 7 мая.

Напомним, ранее ЗакС Петербурга одобрил продление льгот на проезд в электричках для студентов. В настоящее время льготный проезд доступен учащимся с 1 сентября по 15 июня. Депутаты предложили продлить возможность льготного проезда до 30 июля включительно.