Беглов одобрил расширение использования материнского капитала в Петербурге Можно будет направлять средства на получение детьми высокотехнологичной медпомощи

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил расширение перечня направлений использования семейного капитала в городе. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

После принятия соответствующих законопроектов, автором которых стал депутат Александр Тетердинко, граждане смогут направлять средства на получение детьми высокотехнологичной медпомощи – в частности, оплату проезда к месту ее получения и покупка товаров для социальной адаптации в общество детей с ограниченными возможностями. Предполагается, что норма может вступить в силу с 1 января.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что с 2020 года в России опят начнут индексировать материнский капитал. Его размер будут корректировать в соответствии с темпами роста инфляции. Размер маткапитала в настоящее время составляет 453 тыс. рублей – он не индексируется с 2015 года.