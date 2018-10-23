Московская биржа закрылась на понижении Индекс Мосбиржи - 2305,58; РТС - 1106,82

Московская биржа во вторник закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,13% до 2305,58 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,87% и составил 1106,82 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российскому рынку приходится непросто, но пока еще бенчмарки выглядят довольно достойно на фоне общемировых минорных настроений. Сектор нефти пережил волну распродаж. На сегмент черного золота серьезно давит геополитика в Саудовской Аравии, а также решение государства увеличивать добычу нефти. При этом, нет никаких гарантий того, что цены на баррель не пойдут в сторону $100 в будущем. Аналитик считает, что в настоящий момент рынок эмоционален и реагирует на информацию очень чутко — чуть позже придет время анализа.

По мнению Бодровой, рубль удивительно спокоен на фоне нефтяной качки и общего довольно сдержанного внешнего фона. Доллар США к вечеру подрос до 65,50 рублей, однако укрепление американской валюты сдерживается проходящим в эти дни налоговым периодом в России и уверенностью рынка в том, что гринбек ещё способен пройти к 65,0 рублей, чтобы дать возможность закупиться на минимумах. Аналитик уточнила, что, возможно, рубль держится и выглядит стабильно на ожиданиях притока свежих финансовых средств в капиталы крупных компаний. Кроме того, ЦБ РФ довольно активен в комментариях относительно финансовой стабильности и инфляционных оценок, чем способствует уверенности поклонников рубля. От пятничного заседания Центробанка РФ никаких сюрпризов не ожидается, и пока большее значение имеет все-таки внешняя конъюнктура и сырье.