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23.10.18 / 12:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Автобус с 30 рабочими попал в крупное ДТП в Выборгском районе

Госпитализировали два человека

Фото: 360tv.ru

В Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием автобуса с 30 рабочими в салоне. Об этом во вторник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX на автодороге А-181. Автобус съехал с проезжей части в кювет. В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы. Еще 22 человека направили на медосмотр с легкими повреждениями.

Напомним, неделей ранее на трассе А-181 «Скандинавия» также произошло ДТП. На 120 км грузовой автомобиль перевернуло на проезжей части . Из-за происшествия проезд по участку был затруднен.

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