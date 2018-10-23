Автобус с 30 рабочими попал в крупное ДТП в Выборгском районе Госпитализировали два человека

В Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием автобуса с 30 рабочими в салоне. Об этом во вторник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX на автодороге А-181. Автобус съехал с проезжей части в кювет. В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы. Еще 22 человека направили на медосмотр с легкими повреждениями.

Напомним, неделей ранее на трассе А-181 «Скандинавия» также произошло ДТП. На 120 км грузовой автомобиль перевернуло на проезжей части . Из-за происшествия проезд по участку был затруднен.