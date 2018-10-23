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23.10.18 / 22:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Facebook решила упростить интерфейс приложения Messenger

Для дальнейшей монетизации

Facebook решила упростить интерфейс приложения по обмену сообщениями Messenger. Об этом во вторник сообщил вице-президент приложения Стэн Чудновски.

Обновленное приложение станет «новым фунлдаментом» для применения более мощных функций, передает CNBC слова Чудновски. Он заявил, что в новом сервисе будет три вкладки вместо девяти. Это будут «Сообщения», «Контакты» и «Группы». В последнюю вкладку войдут бизнес-группы и игры.

По мнению Чудновски, сокращение числа вкладок даст понять пользователям, что в приложении можно общаться и с компаниями. При этом, вице-президент Messenger не ждет быстрой монетизации сервиса.

Добавим, ранее Facebook добавила функцию создания 3D-фотографии. Ее можно опубликовать в ленте социальной сети. Летом текущего года компания Appthority опубликовала исследование о самых опасных приложениях для смартфонов. В первую тройку попал Facebook.

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