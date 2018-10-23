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23.10.18 / 17:50 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС одобрила покупку «СОГАЗом» страхового бизнеса ВТБ

Сделку хотят закрыть в течение месяца

ФАС РоссииФедеральная антимонопольная служба одобрила покупку «СОГАЗом» страхового бизнеса ВТБ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник.

Речь идет о покупке страховой компании «ВТБ Страхование», передает «Интерфакс». ФАС подтвердило согласование сделки.

Напомним, группа ВТБ и «СОГАЗ» подписали соглашение о сделке в мае текущего года. Согласно договоренности, «СОГАЗ» получает 100% «ВТБ Страхование». Группа ВТБ получает 10% в новой организации и денежную компенсацию. В начале октября зампред правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что сделку планируют закрыть в течение месяца.

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