ФАС одобрила покупку «СОГАЗом» страхового бизнеса ВТБ Сделку хотят закрыть в течение месяца

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «СОГАЗом» страхового бизнеса ВТБ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник.

Речь идет о покупке страховой компании «ВТБ Страхование», передает «Интерфакс». ФАС подтвердило согласование сделки.

Напомним, группа ВТБ и «СОГАЗ» подписали соглашение о сделке в мае текущего года. Согласно договоренности, «СОГАЗ» получает 100% «ВТБ Страхование». Группа ВТБ получает 10% в новой организации и денежную компенсацию. В начале октября зампред правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что сделку планируют закрыть в течение месяца.