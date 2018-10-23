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23.10.18 / 19:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге горит «Дом Черкасского» на Университетской набережной

В Петербурге горит Дом Черкасского на Университетской набережной

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

В Петербурге горит «Дом Черкасского» на Университетской набережной. Об этом очевидцы сообщили во вторник.

Горит первый этаж дома №23 на Университетской набережной, заявили пользователи «ВКонтакте». Согласно фотографиям очевидцев, на месте работают спасатели.


Добавим, на прошлой неделе под Петербургом произошел взрыв на заводе «Авангард». В происшествии погибло пять человек. Среди них граждане республики Беларусь и Таджикистана. В настоящий момент задержано двое подозреваемых в совершении действий, которые привели к взрыву.

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