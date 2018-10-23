В петербургском метрополитене рассказали об особенностях архитектурного строения «Горьковской» Станция и до реконструкции в 2009 году имела все предпосылки стать «летающей тарелкой»

В петербургском метрополитене рассказали, почему станцию «Горьковская» решили превратить именно в «летающую тарелку». Об этом во вторник сообщается в telegram-канале подземки.

В метрополитене рассказали, что и до реконструкции в 2009 году «Горьковская» выглядела «инопланетно» и выделялась на общем фоне Петроградской стороны. Станция имела цилиндрическую конструкцию, ее вестибюль намеренно приподнят на ступенчатое основание для предотвращения затоплений. Верхняя выступающая часть станции предназначена для административных помещений. Эти факторы повлияли на проект архитекторов бюро «СУАР.Т», и в 2009 году «Горьковскую» реконструировали с использованием новейших материалов для облицовки, что сделало станцию похожей на летающую тарелку.

Напомним, ранее в петербургском метро рассказали о том, почему станция «Площадь Восстания» на Невском проспекте имеет лестницу только с одной стороны. Специалисты объяснили это перепадами высот – в направлении от Дворцовой площади к Московскому вокзалу проспект проходит под небольшим углом.