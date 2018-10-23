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23.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Сделки ВТБ, совет директоров «Аэрофлот» и Путин про бизнес. Итоги вторника

Производители хлеба заявили о возможном подорожании, а ФАС решила усилить контроль за ценами на хлебобулочные изделия. «Яндекс.Такси» купил онлайн-платформу «Наутакси» по управлению таксопарками. Действующий и бывший министры транспорта вошли в совет директоров «Аэрофлота». ФАС подтвердила одобрение покупку «СОГАЗом» страховой компании ВТБ. Кроме этого, ВТБ купил долю в «Трансконтейнере». Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Малый бизнес – национальный проект».

Коллаж АБН

СМИ: Производители хлеба предупредили о грядущем подорожании. Стоимость хлеба может вырасти в Сибири, на Урале, в Центральной России.

ФАС рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль за ценами на хлеб. Также под контролем будут стоимость муки и хлебобулочных изделий.

«Яндекс.Такси» купил платформу по управлению таксопарками «Наутакси». Стороны не раскрыли сумму сделки.

В совет директоров «Аэрофлота» вошли два министра транспорта. Их кандидатуры выдвинуло «Росимущество».

ФАС одобрила покупку «СОГАЗом» страхового бизнеса ВТБ. «СОГАЗ» купит страховую компанию «ВТБ Страхование».

Путин призвал упростить процедуры по созданию и ведению бизнеса. Процедуры должны стать «дружественными», также президент призвал увеличить госзакупки у малого и среднего бизнеса.

ВТБ купил 24,84% «Трансконтейнера». Банк получил около 3,45 млн акций.

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