Все новости

23.10.18 / 17:53 Новости / Петербург и Ленобласть

В Гатчинском районе открыли новый МФЦ

В деревне Малое Верево на Киевском шоссе, 2

В Веревском поселении Гатчинского района открыли центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.

МФЦ появился в деревне Малое Верево на Киевском шоссе, 2. Он работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

Напомним, первый МФЦ в Гатчинском районе открыли в 2015 году. В настоящее время в районе работают четыре многофункциональных центра – два в Гатчине, один в поселке Сиверский и еще один в городе Коммунаре. Ежедневно гатчинские МФЦ обрабатывают более 40 тыс. обращений.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.