В Гатчинском районе открыли новый МФЦ В деревне Малое Верево на Киевском шоссе, 2

В Веревском поселении Гатчинского района открыли центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.

МФЦ появился в деревне Малое Верево на Киевском шоссе, 2. Он работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

Напомним, первый МФЦ в Гатчинском районе открыли в 2015 году. В настоящее время в районе работают четыре многофункциональных центра – два в Гатчине, один в поселке Сиверский и еще один в городе Коммунаре. Ежедневно гатчинские МФЦ обрабатывают более 40 тыс. обращений.