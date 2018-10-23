В Чите прошел обыск в квартире подозреваемого в убийстве 12-летней девочки Ему 45 лет

В Чите прошел обыск в квартире подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которая ранее была объявлена пропавшей. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

В доме, в котором прошел обыск, изъяли предметы и образцы, которые могут иметь значение для следствия. Мужчину задержали в ночь на вторник, ему 45 лет, он подозревается в причастности к преступлению.

Напомним, девочка пропала в пятницу. Она ушла в школу и не вернулась, на ее поиски брошены несколько оперативных групп. По факту исчезновения ребенка заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».