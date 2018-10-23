«ФК Открытие» создаст в Греции филиал на базе отделения «Бинбанка» В Афинах

Банк «ФК Открытие» создаст в Греции филиал на базе структуры «Бинбанка». Об этом стало известно во вторник из раскрытия информации «ФК Открытие».

Филиал откроют в Афинах. Сроки открытия не уточняются.

Напомним, в настоящий момент «ФК Открытие» находится на санации ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора. Он попал под санацию в августе 2017 года. «Бинбанк» попал под аналогичную санацию в сентябре 2017 года. Позже ЦБ объявил об объединении банков. Процедура завершится к январю 2019 года.