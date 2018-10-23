Смольный выбрал подрядчика для разработки мета-бренда Петербурга Начальная цена контракта снижена почти на 1,2 млн рублей

Исполнителем заказа комитета по развитию туризма на разработку мета-бренда Петербурга станет SPN Communications. Об этом свидетельствуют материалы на сайте госзакупок.

Компания предложила выполнить работы за 7,05 млн рублей. При этом начальная цена контракта составляла 8,2 млн рублей.

Напомним, ранее конкурс на разработку мета-бренда был приостановлен в связи с жалобой, поступившей в УФАС. Во вторник ведомство рассмотрело жалобу и признало ее необоснованной. Жалобу подавало представительство Ассоциации коммуникационных агентств России. Суть жалобы УФАС не раскрыло.