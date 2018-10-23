Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ на 2019 год Рост тарифов придется на 1 января и 1 июля

Правительство России утвердило двухэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ на 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, следует из опубликованных во вторник материалов государственного портала правовых актов.

Индексация будет происходить 1 января и 1 июля. В совокупности рост тарифов не превысит уровень инфляции, говорится в документе.

Напомним, в этом году индексация тарифов ЖКХ пришлась на 1 июля. Для следующего года порядок роста цен решили поменять из-за того, что вырастет базовая ставка НДС с 18% до 20%. Из-за разрыва в полгода ресурсоснабжающим организациям пришлось бы работать в долг, и они понесли бы убытки.