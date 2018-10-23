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23.10.18 / 11:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ на 2019 год

Рост тарифов придется на 1 января и 1 июля

Фото АБН

Правительство России утвердило двухэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ на 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, следует из опубликованных во вторник материалов государственного портала правовых актов.

Индексация будет происходить 1 января и 1 июля. В совокупности рост тарифов не превысит уровень инфляции, говорится в документе.

Напомним, в этом году индексация тарифов ЖКХ пришлась на 1 июля. Для следующего года порядок роста цен решили поменять из-за того, что вырастет базовая ставка НДС с 18% до 20%. Из-за разрыва в полгода ресурсоснабжающим организациям пришлось бы работать в долг, и они понесли бы убытки.

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