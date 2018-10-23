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23.10.18 / 10:51 Новости / Россия и мир / Финансы

В iOS-приложение «Сбербанк Онлайн» добавили функцию создания фото- и видеооткрыток

на базе сервиса денежных «Открыток» в разделе «Диалоги»

В iOS-приложение «Сбербанк Онлайн» добавили функцию создания фото- и видеооткрыток. Об этом во вторник сообщили в банке.

Новая опция появилась на базе сервиса денежных «Открыток» в разделе «Диалоги». Пользователи получили возможность записывать собственные поздравления, а не только выбирать их из стандартного набора приложения.

Напомним, Сбербанк разрешил пользователя мобильного приложения отправлять денежные «открытки» в начале октября«Открытки» — это анимированные и озвученные изображения, к которым отправитель прикладывает пожелание и денежный перевод. Пользователь мог выбрать открытки более чем из 50 вариантов — с героями «Союзмультфильма» («Винни-Пух», «Ну, погоди!»), популярными исполнителями 90-х, сказочными персонажами. Также ранее Сбербанк запустил обмен баллов «Спасибо» на деньги. Перевод бонусов в рубли доступен только для пользователей уровня «Больше, чем спасибо».

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