ВТБ купил 24,84% «Трансконтейнера» У Fesco

ВТБ купил 24,84% «Трансконтейнера». Об этом стало известно во вторник из материалов банка.

Согласно документу, ВТБ получил около 3,45 млн акций. Банк имеет право распоряжаться ценными бумагами с 23 октября.

Продавец — Halimeda International Limited. Эта компания является «дочкой» Fesco.

Добавим, в сентябре «Трансконтейнер» купил терминал в Петербурге. Сумма сделки составил 1,9 млрд рублей.

Отметим, около трети Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову. В марте его с братом арестовали за подозрение в мошенничестве, хищении в крупном размере и организации преступного сообщества. Fesco владела 25,07% «Трансконтейнера». По информации «Коммерсанта», «Енисей Капитал» купил у Fesco около 0,3% «Трансконтейнера».