ВТБ повысил ставки по долларовым вкладам Второй раз за месяц

Банк ВТБ повысил ставки по долларовым вкладам. Об этом во вторник сообщили в госбанке.

Ставки выросли на 0,25-0,7 процентных пункта, передает РБК. В банке отметили. Что изменения касаются только ставок при размещении на 181-731 день.

По информации «Ведомостей», ставки выросли до 3,2-3,5% годовых. Максимальная ставка начисляется при размещении на 395-545 дней на сумму от $3000 при лично обращении в офиса, а также от $500 – онлайн.

Отметим, ранее в октябре ВТБ уже поднимал ставки по вкладам в долларах. При этом, в банке заявили, что оттока валютных вкладов нет. Также ставки по долларовым вкладам повышал другой государственный банк – Сбербанк. У него они выросли до 2%. Кроме этого, Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам.