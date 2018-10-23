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23.10.18 / 20:42 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ВТБ повысил ставки по долларовым вкладам

Второй раз за месяц

Фото АБН

Банк ВТБ повысил ставки по долларовым вкладам. Об этом во вторник сообщили в госбанке.

Ставки выросли на 0,25-0,7 процентных пункта, передает РБК. В банке отметили. Что изменения касаются только ставок при размещении на 181-731 день.

По информации «Ведомостей», ставки выросли до 3,2-3,5% годовых. Максимальная ставка начисляется при размещении на 395-545 дней на сумму от $3000 при лично обращении в офиса, а также от $500 – онлайн.

Отметим, ранее в октябре ВТБ уже поднимал ставки по вкладам в долларах. При этом, в банке заявили, что оттока валютных вкладов нет. Также ставки по долларовым вкладам повышал другой государственный банк – Сбербанк. У него они выросли до 2%. Кроме этого, Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам.

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