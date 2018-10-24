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24.10.18 / 14:40 Новости / Россия и мир / Экономика

В России стартовал прием заказов на новый Audi A6

Первые модели представят в ноябре этого года

«Audi Россия» начала прием заказов на автомобили нового поколения седана бизнес-класса Audi A6. Об этом в компании сообщили в среду.

Автомобили оснащены интеллектуальной цифровой системой управления  MMI touch response с двумя сенсорными экранами, инновационными ассистирующими системами и возможностями персонализации. Первые модели представят в шоу-румах дилерских центров в ноябре этого года. Также ранним покупателям будут доступны эксклюзивные условия по программе «Priority. Привилегии первых».

Напомним, в августе Audi представила полностью электрический концепт-кар Audi PB18 e-tron.  Спортивный автомобиль показали публике на выставке Pebble Beach в Калифорнии. При этом ряд деталей автомобиля роднит его с другим концепт-каром бренда – Audi Aicon.

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