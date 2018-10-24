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24.10.18 / 20:29 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ не поддержал Силуанова в вопросе о помощи вкладчикам «Югры»

И предложил возвращать вкладчикам взысканные с собственников средства

Фото АБН

Банк России не поддержал идею министра финансов Антона Силуанова о поддержке вкладчиков рухнувших банков. Об этом регулятор сообщил в среду.

В ЦБ отметили, что единственно возможным вариантом является взыскание средств, в частности, с собственников для возмещения вкладчиком в соответствии с законодательством. «Мы не поддерживаем создание рабочей группы или комиссии, цели которой противоречат законодательству и компрометируют систему страхования вкладов», — цитирует ЦБ ТАСС.

Напомним, ранее вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Минфин, ЦБ и АСВ могут создать рабочую группу для финансовой помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией. В их число входит и банк «Югра», вкладчики которого, как отметил министр, попали в «сложную жизненную ситуацию».

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