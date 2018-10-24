Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на следующий год И плановый период 2020-2021 годов

Государственная Дума России приняла в первом чтении проект бюджета на следующий год. Депутаты проголосовали за документ в среду.

По словам представлявшего бюджет министра финансов Антона Силуанова, документ нацелен на реализацию майских указов текущего года от президента России. За принятие бюджета проголосовало 370 депутатов, против – 65 народных избранников. Госдума запланировала второе чтение документа на 14 ноября.

Напомним, правительство внесло бюджет в Госдуму в сентябре. По документу, доходы бюджета России должны превысить расходы. Превышение составит 1,93 трлн рублей. При этом, годовая инфляция составит 4,3%.