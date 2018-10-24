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24.10.18 / 20:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Историческое здание на Херсонской улице в Петербурге спасли от сноса

В 2016 году КГИОП ошибочно датировал здание 1979 годом

фото: комитет по законодательству

Дом XIX века на Херсонской улице в Петербурге спасли от сноса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

Сообщается, что в 2016 году КГИОП ошибочно датировал здание 1979 годом и разрешил тем самым одной из коммерческих компаний снести его и построить на территории жилой комплекс. Однако жители Центрального района обратились к Четырбоку с просьбой разобраться с ситуацией – они отметили, что дом был построен в XIX веке и не может быть снесен. В Росреестре впоследствии подтвердили, что здание построено в 1868 году и является историческим.

Добавим, в среду Фонд имущества в Петербурге продал еще одно аварийное здание у Сенной площади. Оно находится на Гороховой улице возле ТРК «Пик». В фонде отметили, что объект подлежит реконструкции под административные цели. Итоговая цена лота составила 67 тыс. рублей за кв. метр.

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