Историческое здание на Херсонской улице в Петербурге спасли от сноса В 2016 году КГИОП ошибочно датировал здание 1979 годом

Дом XIX века на Херсонской улице в Петербурге спасли от сноса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

Сообщается, что в 2016 году КГИОП ошибочно датировал здание 1979 годом и разрешил тем самым одной из коммерческих компаний снести его и построить на территории жилой комплекс. Однако жители Центрального района обратились к Четырбоку с просьбой разобраться с ситуацией – они отметили, что дом был построен в XIX веке и не может быть снесен. В Росреестре впоследствии подтвердили, что здание построено в 1868 году и является историческим.

Добавим, в среду Фонд имущества в Петербурге продал еще одно аварийное здание у Сенной площади. Оно находится на Гороховой улице возле ТРК «Пик». В фонде отметили, что объект подлежит реконструкции под административные цели. Итоговая цена лота составила 67 тыс. рублей за кв. метр.