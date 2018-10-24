Зарплаты, импорт и бюджет. Итоги среды

В Минтруде отмечают «беспрецедентный» рост зарплат россиян, ФАС предлагает разрешить импорт без разрешения владельцев брендов, ЦБ предлагает ограничить ставки по потребительским займам, а Госдума приняла проект бюджета на 2019 год в первом чтении. Тем временем Сбербанк сообщил, что не станет акционером региональной авиакомпании, о создании которой Сбербанком и ВТБ сообщалось ранее.

Максим Топилин рассказал о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в 2018 году. По его словам, на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

ФАС предложила разрешить параллельный импорт товаров без разрешения владельцев товарных знаков. При этом есть ряд условий: например, недоступность или нехватка таких товаров в России.

ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским кредитам и займам до 1% в день. При этом, согласно предложенным поправкам, ставка по потребкредиту в любой день пользования не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на следующий год. Второе чтение документа запланировано на 14 ноября.

Сбербанк не планирует акционерного участия в региональной авиакомпании. В банке сообщили, что участие кредитной организации будет сведено к консультационной помощи и предоставлению лизинга при обеспечении организации воздушными суднами.