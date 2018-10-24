Зарплаты, импорт и бюджет. Итоги среды

Максим Топилин рассказал о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в 2018 году. По его словам, на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.
ФАС предложила разрешить параллельный импорт товаров без разрешения владельцев товарных знаков. При этом есть ряд условий: например, недоступность или нехватка таких товаров в России.
ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским кредитам и займам до 1% в день. При этом, согласно предложенным поправкам, ставка по потребкредиту в любой день пользования не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита.
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на следующий год. Второе чтение документа запланировано на 14 ноября.
Сбербанк не планирует акционерного участия в региональной авиакомпании. В банке сообщили, что участие кредитной организации будет сведено к консультационной помощи и предоставлению лизинга при обеспечении организации воздушными суднами.
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