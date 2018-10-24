Все новости

24.10.18 / 21:01 Новости / Россия и мир

Зарплаты, импорт и бюджет. Итоги среды

В Минтруде отмечают «беспрецедентный» рост зарплат россиян, ФАС предлагает разрешить импорт без разрешения владельцев брендов, ЦБ предлагает ограничить ставки по потребительским займам, а Госдума приняла проект бюджета на 2019 год в первом чтении. Тем временем Сбербанк сообщил, что не станет акционером региональной авиакомпании, о создании которой Сбербанком и ВТБ сообщалось ранее.

Коллаж АБН

Максим Топилин рассказал о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в 2018 году. По его словам, на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

ФАС предложила разрешить параллельный импорт товаров без разрешения владельцев товарных знаков. При этом есть ряд условий: например, недоступность или нехватка таких товаров в России.

ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским кредитам и займам до 1% в день. При этом, согласно предложенным поправкам, ставка по потребкредиту в любой день пользования не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на следующий год. Второе чтение документа запланировано на 14 ноября.

Сбербанк не планирует акционерного участия в региональной авиакомпании. В банке сообщили, что участие кредитной организации будет сведено к консультационной помощи и предоставлению лизинга при обеспечении организации воздушными суднами.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.