КГИОП вновь просит возбудить дело против бывшего владельца особняка Веге на Октябрьской набережной Он якобы причинил ущерб объекту культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга вновь обратился в городскую прокуратуру с просьбой отменить решение о УМВД РФ по Невскому району об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего собственника особняка Веге на Октябрьской набережной. Об этом в комитете сообщили в среду.

В КГИОП считают, что ОАО «НПФ «Пигмент» будучи владельцем «Особняка Веге Г. И.» причинил ущерб объекту культурного наследия регионального значения. В комитете ссылаются на акты от 2015 и 2017 годов, в которых установлен факт причинения ущерба памятнику «вследствие длительного бездействия собственника».

В связи с этим ведомство обратилось в полицию с заявлением о возбуждении дела против компании по ст.243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Однако в 2018 году в УМВД России по Невскому району Петербурга комитету отказали. По жалобе ведомства прокуратура постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменила, однако затем в полиции снова отказались удовлетворить требование КГИОП. В комитете считают решение незаконным и немотивированным.

Добавим, ОАО «НПФ «Пигмент» являлось собственником «Особняка Веге Г. И.» с 2011 по 2017 годы. Новым владельцем объекта стал застройщик Setl City. В конце мая этого года компания подписала охранное обязательство с КГИОП и обязалась отреставрировать здание.

Трехэтажный особняк был построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Автор проекта неизвестен. Здание расположено по адресу Октябрьская набережная, 38 Б3.