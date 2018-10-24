Все новости

24.10.18 / 14:05 Новости / Петербург и Ленобласть

КГИОП вновь просит возбудить дело против бывшего владельца особняка Веге на Октябрьской набережной

Он якобы причинил ущерб объекту культурного наследия

Фото КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга вновь обратился в городскую прокуратуру с просьбой отменить решение о УМВД РФ по Невскому району об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего собственника особняка Веге на Октябрьской набережной. Об этом в комитете сообщили в среду.

В КГИОП считают, что ОАО «НПФ «Пигмент» будучи владельцем «Особняка Веге Г. И.» причинил ущерб объекту культурного наследия регионального значения. В комитете ссылаются на акты от 2015 и 2017 годов, в которых установлен факт причинения ущерба памятнику «вследствие длительного бездействия собственника».

В связи с этим ведомство обратилось в полицию с заявлением о возбуждении дела против компании по ст.243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Однако в 2018 году в УМВД России по Невскому району Петербурга комитету отказали. По жалобе ведомства прокуратура постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменила, однако затем в полиции снова отказались удовлетворить требование КГИОП. В комитете считают решение незаконным и немотивированным.

Добавим, ОАО «НПФ «Пигмент» являлось собственником «Особняка Веге Г. И.» с 2011 по 2017 годы. Новым владельцем объекта стал застройщик Setl City. В конце мая этого года компания подписала охранное обязательство с КГИОП и обязалась отреставрировать здание.

Трехэтажный особняк был построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Автор проекта неизвестен. Здание расположено по адресу Октябрьская набережная, 38 Б3.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.