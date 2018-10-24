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24.10.18 / 14:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗС одобрил законопроект о совместном планировании с Ленобластью

Чтобы не допустить создания "муравейников" на границе регионов

Законодательное Собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о совместном с Ленинградской областью территориальном планировании. Документ депутаты рассмотрели в среду, передает корреспондент АБН.

Как пояснил автор инициативы Александр Тетердинко (глава фракции «Единая Россия»), законопроект особенно важен в свете проблем микрорайонов на границе города и области. «Здесь идет достаточно бурное жилищное строительство, что приводит к массе различных проблем. В основном, эти проблемы связаны с развитием транспортной инфраструктуры», — сказал депутат. Глава парламентских «единороссов» подчеркнул, что в «муравейниках» на границе двух субъектов живут фактически жители города Петербурга, которым ЗС должно помочь. Причину же всех инфраструктурных проблем он видит в рассогласованности развития регионов.

В случае принятия законопроекта, можно будет подготовить единую схемы территориального планирования Петербурга и Ленинградской области. Она будет включать в себя планы по совместному развитию транспорта, автодорог, энергетики, социальной инфраструктуры, предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. По словам Тетердинко, Ленинградская область в ближайшее время также примет аналогичный закон.

В ЗакСе неоднократно поднимали вопрос о ситуации с Мурино и Кудрово, которые формально расположены в Ленинградской области. В частности, речь шла о дополнительной нагрузке на дорожную и социальную инфраструктуру. Также парламентарии неоднократно обращали внимание на необходимость скорейшего строительства метро в Кудрово.

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