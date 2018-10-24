Детскую площадку на Васильевском острове обустроили для инвалидов До конца года планируют обустроить еще 32 площадки

На 13-й линии Васильевского острова появилась площадка с пандусами для маломобильных детей. Об этом в среду сообщили в Смольном.

До конца года также планируют обустроить еще 32 внутридворовые территории на острове. На некоторых объектах уже заасфальтировали проезды, обустроили газоны, высадили кустарники, установили игровое оборудование и пандусы. Работы проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Красносельском районе благоустроили 45 площадок около многоквартирных домов в рамках этого же проекта. При этом до конца года запланировано для благоустройства 48 площадок. Специалисты оборудовали пешеходные дорожки и установили ограждения газонов, посадили дополнительные деревья и кустарники.