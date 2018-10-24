Болтон: США не рассматривает введение новых санкций против России Пока рано

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщи, что американская сторона не рассматривает введение новых санкций против России. Такое заявление он сделал в среду.

Практика США предусматривает рассмотрение дополнительных санкций по истечении шести месяцев, передает ТАСС слова Болтона. Он напомнил, что последние санкции из-за отравления Скрипалей были введены четыре месяца назад.

Напомним, на самом деле, США ввели санкции из-за дела Скрипалей в августе текущего года. Американский Минфин решил разделить их на два этапа. Первый предусматривал запрет компаниям США продавать в России товары, которые можно использовать в военных целях. Власти США планировали приступить ко второму этапу через 90 дней, если не получат достаточных гарантий того, что Россия больше не будет применять биологическое или химическое оружие.