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24.10.18 / 18:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Болтон: США не рассматривает введение новых санкций против России

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Большинство россиянПомощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщи, что американская сторона не рассматривает введение новых санкций против России. Такое заявление он сделал в среду.

Практика США предусматривает рассмотрение дополнительных санкций по истечении шести месяцев, передает ТАСС слова Болтона. Он напомнил, что последние санкции из-за отравления Скрипалей были введены четыре месяца назад.

Напомним, на самом деле, США ввели санкции из-за дела Скрипалей в августе текущего года. Американский Минфин решил разделить их на два этапа. Первый предусматривал запрет компаниям США продавать в России товары, которые можно использовать в военных целях. Власти США планировали приступить ко второму этапу через 90 дней, если не получат достаточных гарантий того, что Россия больше не будет применять биологическое или химическое оружие.

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