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24.10.18 / 18:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Ленобласти будут продлевать разрешения на строительство только для уже начавшихся строек

Госстройнадзор будет выезжать на место и проверять состояние дел на стройке

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комитету госсройнадзора в обязательном порядке отказывать в продлении разрешений на строительство тех объектов, где работы еще не начались. Об этом в среду сообщили в правительстве региона.

Такая возможность прописана в градостроительном кодексе. Теперь Госстройнадзор будет выезжать на место и проверять состояние дел на стройке прежде чем выдать разрешение на продолжение строительства.

Сообщается также, что новые разрешения будут выдавать только по действующей редакции нормативов градостроительного проектирования – плотность застройки не должна превышать 9 тыс. кв. метро на гектар, а высотность – девять этажей для сельских и 12 для городских поселений.

Отметим, в настоящее время в области выдали разрешения на строительство более 10 млн кв. метров жилья. При этом часть из них выдана еще муниципальными властями по старым градостроительным нормам.

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