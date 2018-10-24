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24.10.18 / 19:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Вице-президент «Лукойла» купил акции компании на 20 млн рублей

Его доля выросла до 0,007%

Фото АБН

Вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров купил акции компании на 20 млн рублей. Об этом стало известно в среду из материалов Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно информации портала, Шамсуратов приобрел 4257 акций «Лукойла» на Московской бирже. Таким образом доля вице-президента увеличилась с 0,0065% до 0,007%. Сделка прошла 19 октября.

Напомним, на прошлой неделе «Лукойл» объявил о выкупе собственных акций. Компания планировала выкуп у своей дочерней компании Lukoil Securities Limited и у других акционеров. Общая сумма выкупа – 397 млрд рублей. «Лукойл» заявил, что ценные бумаги будут оплачены до 30 октября.

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