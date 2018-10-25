Акции Twitter выросли на 13,4% после публикации отчетности

Акции Twitter выросли на 13,4% после публикации отчетности. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг вечером.

По данным биржи на 13:18 по местному времени (20:18 по Москве), стоимость одной акции увеличилась на 13,40%. Ранее Twitter опубликовал отчетность за III квартал текущего года. Согласно документу, выручка от продажи рекламы увеличилась на 29% год к году до $650 млн. Общая выручка компании также выросла на 29% до $758 млн.

Напомним, в начале года Twitter начал борьбу с фейковыми аккаунтами. В июле компания опубликовала отчетность за II квартал – аудитория социальной сети снизилась на 1 млн человек. Тогда же акции организации упали на 18,24%. Стоимость одной бумаги составила $35,11.