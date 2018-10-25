Все новости

25.10.18 / 13:49 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Альфа-банк» планирует внедрять новые технологии во все направления работы банка

А также развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом

Фото АБН

«Альфа-банк» планирует внедрять новые технологии и развиваться в сфере digital. О планах банка в четверг в рамках Alfa Business Forum сообщил первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев, передает корреспондент АБН.

По его словам, частный бизнес по сравнению с государственным быстрее приспосабливается ко всему новому. «В этом частный бизнес хочет быстрее всех двигаться», — сказал Сысуев. Он подчеркнул, что цифровые технологии будут внедрять во все структуры банка. Также «Альфа-банк» работает с собственным инвестиционным фондом и выбирает проекты, которые стоит применить в банковской сфере РФ.

Сысуев сказал, что еще одним направлением развития станет поддержка малого и среднего бизнеса. «В традиционных бизнесах, таких, как корпоративный банк и инвестиционный банк, настали времена, сложные для развития. Маржа сжимается, компаний, которые развиваются и потребляют кредитные ресурсы, не становится больше. Не становится больше компаний, которые отвечали бы требованиям по кредитованию. Составляющие крупного корпоративного бизнеса в стагнации, прорывов там мы не ожидаем. Инвестиционный банк, по причине того, что российский рынок очень сильно сократился в размерах, — тоже не очень перспективное направление, во всяком случае в текущей геополитической ситуации. Наши устремления будут по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы постараемся сделать так, чтобы мы были для этой части экономики самыми понятными и удобными», — отметил Сысуев.

Напомним, Alfa Business Forum проходит в «Экспофоруме» в Петербурге. Спикеры, в числе которых также маркетолог Игорь Манн, предприниматель Роман Тарасенко и спортивный комментатор Геннадий Орлов обсудят новые инструменты для привлечения клиентов, укрепления команды и управления финансами. Мероприятие проводится в рамках проекта Alfa Business Week.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.