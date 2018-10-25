«Альфа-банк» планирует внедрять новые технологии во все направления работы банка А также развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом

«Альфа-банк» планирует внедрять новые технологии и развиваться в сфере digital. О планах банка в четверг в рамках Alfa Business Forum сообщил первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев, передает корреспондент АБН.

По его словам, частный бизнес по сравнению с государственным быстрее приспосабливается ко всему новому. «В этом частный бизнес хочет быстрее всех двигаться», — сказал Сысуев. Он подчеркнул, что цифровые технологии будут внедрять во все структуры банка. Также «Альфа-банк» работает с собственным инвестиционным фондом и выбирает проекты, которые стоит применить в банковской сфере РФ.

Сысуев сказал, что еще одним направлением развития станет поддержка малого и среднего бизнеса. «В традиционных бизнесах, таких, как корпоративный банк и инвестиционный банк, настали времена, сложные для развития. Маржа сжимается, компаний, которые развиваются и потребляют кредитные ресурсы, не становится больше. Не становится больше компаний, которые отвечали бы требованиям по кредитованию. Составляющие крупного корпоративного бизнеса в стагнации, прорывов там мы не ожидаем. Инвестиционный банк, по причине того, что российский рынок очень сильно сократился в размерах, — тоже не очень перспективное направление, во всяком случае в текущей геополитической ситуации. Наши устремления будут по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы постараемся сделать так, чтобы мы были для этой части экономики самыми понятными и удобными», — отметил Сысуев.

Напомним, Alfa Business Forum проходит в «Экспофоруме» в Петербурге. Спикеры, в числе которых также маркетолог Игорь Манн, предприниматель Роман Тарасенко и спортивный комментатор Геннадий Орлов обсудят новые инструменты для привлечения клиентов, укрепления команды и управления финансами. Мероприятие проводится в рамках проекта Alfa Business Week.