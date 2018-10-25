Цивилев предложил создать рабочую группу по строительству метрополитена Петербурга Он обратился к врио губернатора

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил создать рабочую группу по строительству городского метрополитена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба депутата.

Цивилев направил соответствующее предложение временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Повод для обращения – публикация в СМИ информации об очередной задержке зарплаты сотрудникам «Метростроя».

«Мы все видим, что строительство метро в Петербурге — системная проблема, к решению которой должны подключиться все. Сроки сдачи новых станций постоянно переносятся, а перспективные планы развития меняются», — заявил депутат. Он считает, что рабочая группа объединит все заинтересованные стороны и будет принимать оперативные решения по проблемным вопросам строительства метро.

Напомним, ранее в четверг сотрудники «Метростроя» собрались у офиса компании. Они требовали выплатить им зарплату. Нескольких собравшихся пригласили на переговоры. Позже «Метрострой» заявил, что все задолженности будут погашены до конца года.