Цивилев предложил создать рабочую группу по строительству метрополитена Петербурга

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил создать рабочую группу по строительству городского метрополитена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба депутата.
Цивилев направил соответствующее предложение временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Повод для обращения – публикация в СМИ информации об очередной задержке зарплаты сотрудникам «Метростроя».
«Мы все видим, что строительство метро в Петербурге — системная проблема, к решению которой должны подключиться все. Сроки сдачи новых станций постоянно переносятся, а перспективные планы развития меняются», — заявил депутат. Он считает, что рабочая группа объединит все заинтересованные стороны и будет принимать оперативные решения по проблемным вопросам строительства метро.
Напомним, ранее в четверг сотрудники «Метростроя» собрались у офиса компании. Они требовали выплатить им зарплату. Нескольких собравшихся пригласили на переговоры. Позже «Метрострой» заявил, что все задолженности будут погашены до конца года.
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