КГИОП обнаружил нарушения при размещении «Музея неПравды» в историческом здании банка Музей открылся при поддержке комитета по туризму

Комитет по государственному использованию и охране памятников обнаружил нарушения при приспособлении объекта культурного наследия федерального значения «Дом второго общества взаимного кредита» (бывший головной офис «Балтийского банка») на Садовой улице, 34. Об этом АБН сообщили в комитете в четверг.

Ранее в августе КГИОП организовал проверку дома. Ее провели в отношении пользователя здания – ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». Специалисты комитета обнаружили, что в доме часть работ была выполнена самовольно, в том числе работы под приспособление здания под новый «Музей неПравды», открытого при поддержке комитета по туризму Петербурга. Также КГИОП обнаружил, что дом содержат в ненадлежащем состоянии.

По итогам проверки комитет решил составить протокол об административном правонарушении. Пользователь и арендаторы здания банка вызваны в КГИОП 29 октября.

Отметим, в июле 2018 года КГИОП поручил разработать проект реставрационных работ в доме, а также работ по ремонту фасадов. Однако документация в КГИОП так и не поступила. В августе комитет отправил в дом проверку после массовых сообщений об открытии рынка в историческом здании, а также о нарушениях планировки помещения. Вскоре после этого в доме открылся частный «Музей неПравды». Отметим, само здание построено в начале XX века по проекту архитектора Федора Лидваля.