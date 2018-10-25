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25.10.18 / 19:25 Новости / Петербург и Ленобласть

КГИОП обнаружил нарушения при размещении «Музея неПравды» в историческом здании банка

Музей открылся при поддержке комитета по туризму

Фото vk.com/voopiik_spb

Комитет по государственному использованию и охране памятников обнаружил нарушения при приспособлении объекта культурного наследия федерального значения «Дом второго общества взаимного кредита» (бывший головной офис «Балтийского банка») на Садовой улице, 34. Об этом АБН сообщили в комитете в четверг.

Ранее в августе КГИОП организовал проверку дома. Ее провели в отношении пользователя здания – ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». Специалисты комитета обнаружили, что в доме часть работ была выполнена самовольно, в том числе работы под приспособление здания под новый «Музей неПравды», открытого при поддержке комитета по туризму Петербурга. Также КГИОП обнаружил, что дом содержат в ненадлежащем состоянии.

По итогам проверки комитет решил составить протокол об административном правонарушении. Пользователь и арендаторы здания банка вызваны в КГИОП 29 октября.

Отметим, в июле 2018 года КГИОП поручил разработать проект реставрационных работ в доме, а также работ по ремонту фасадов. Однако документация в КГИОП так и не поступила. В августе комитет отправил в дом проверку после массовых сообщений об открытии рынка в историческом здании, а также о нарушениях планировки помещения. Вскоре после этого в доме открылся частный «Музей неПравды». Отметим, само здание построено в начале XX века по проекту архитектора Федора Лидваля.

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