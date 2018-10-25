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25.10.18 / 13:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Moody’s допустило повышение рейтинга России до инвестиционного

«Если не случится никаких сюрпризов или дополнительных санкций»

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило повышение рейтинга в России в 2019 году до инвестиционного уровня. Об этом в четверг сообщила старший вице-президент компании Кристина Линдоу.

По ее словам, повышение рейтинга возможно, «если не случится никаких сюрпризов или дополнительных санкций», передает ТАСС. Ранее агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ba1».

Напомним, на прошлой неделе агентство Moody’s понизило рейтинг Италии. Причиной стало изменение бюджетного плана Италии в сторону дефолта. В агентстве полагают, что власти страны не предпринимают достаточно шагов для обеспечения экономического роста.

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