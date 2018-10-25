В Екатеринбурге прошел обыск у кемеровского депутата По делу «Зимней вишни»

В Екатеринбурге прошел обыск у кемеровского депутата и директора «Екатеринбургского мукомольного завода» Евгения Мордовина. Об этом в четверг сообщил источник и подтвердили в Свердловском отделении Росгвардии.

Обыск провели Следственный комитет совместно с Росгвардией, передает Znak.com. По информации источника причина обыска – пожар в торговом центре «Зимняя вишня».

Издание уточнило, что «Екатеринбургский мукомольный завод» является дочерней организацией Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В последней заявили, что обыски не имеют отношения к девелоперской деятельности компании в Екатеринбурге.

По информации издания «Вечерние ведомости», обыск прошел в квартире Мордовина в элитном жилом комплексе «Тихвин». Также в следственном мероприятии принимали участие сотрудники ГУ МВД по свердловской области и ФСБ.

Отметим, Мордовин с 2007 года по 2016 год был руководителем компании-застройщика ООО «Програнд» в Кемерово. Затем он перешел в «дочку» УГМК — ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта текущего года. В нем погибли 60 человек, большая часть – несовершеннолетние. В июле Следственный комитет сообщил о завершении расследования по делу «Зимней вишни» в отношении семи обвиняемых.