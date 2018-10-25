Горсуд Петербурга ликвидировал отделение партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» По иску ГУ Минюста РФ по Петербургу

Петербургский городской суд вынес решение о ликвидации регионального отделения политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Северной столице. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Таким образом, суд удовлетворил иск ГУ Минюста РФ по Петербургу, добавили в пресс-службе. Уточняется, что информация о партии будет исключена из Единого государственного реестра о юридических лицах (ЕГРЮЛ).

Ранее горсуд постановил приостановить деятельность регионального отделения «Спортивной партии России «Здоровые силы». Суд дал организации два месяца на устранение выявленных нарушений, однако этого не произошло. Как отметили в пресс-службе судов, представитель ответчика против ликвидации не возражал. Добавим, «Спортивная партия России «Здоровые силы»» была зарегистрирована в 2014 году, следует из данных ГУ Минюста региона.