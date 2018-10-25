Под Петербургом в центр помощи животных попали две енотовидные собаки Одна, предположительно, пострадала от драки с собаками

Под Петербургом в карантинный центр помощи диким животным «Велес» поступили две енотовидые собаки. Об этом сообщили в центре.

Одна собака поступила во вторник, а вторая — в среду. Животное, которое отдали в центр в среду, привезли с серьезными травмами: как говорят в центре, во время драки собаки сломали ей позвоночник.





В центре «Велес» осуществляется содержание, реабилитация, лечение и карантирование диких животных. Центр принимает разных зверей – от лосей до лис. Многие дикие животные потом нельзя возвращать в среду обитания, и ими занимаются приюты или благотворительные центры. Также часть животных остается в центре. «Велес» расположен в деревне Рапполово Всеволожского района Ленобласти.