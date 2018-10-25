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25.10.18 / 13:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Рабочие собрались у офиса «Метростроя» в Петербурге с требованием выплатить зарплату

Компания пригласила людей на переговоры

Фото АБН

Около 40 рабочих из различных строительно-монтажных управлений собрались возле офиса ОАО «Метрострой» на Загородном проспекте в Петербурге. Об этом в четверг передает «Фонтанка».

Строители требуют выплаты заработной платы, уточняет издание. Сотрудница «Метростроя» пригласила 15 человек на переговоры.

Добавим, по данным интернет-газеты, накануне около 60 человек отказались выходить на работу, пока компания с ними не рассчитается. Большая часть из них работает в ЗАО «Управление №10 Метростроя».

В начале сентября «Метрострой» обещал «в ближайшее время» решить вопрос с зарплатами строителей «Новокрестовской» и «Беговой». Тогда в компании пояснили, что задержка связана с арестом счетов подрядчика по требованию налоговой. Речь идет о счетах ЗАО «Управление-15 Метрострой».

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