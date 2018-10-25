Освещение в саду Маршала Говорова в Петербурге обновили раньше срока Там установили новые торшеры со светодиодными светильниками

Специалисты СПб ГУП «Ленсвет» почти на полтора месяца раньше срока завершили работы по обновлению наружного освещения в саду Маршала Говорова в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом в четверг рассказали в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

На территории сада установили 18 металлических торшеров со светодиодными светильниками общей мощностью 1 кВт. Они заменили 12 торшеров с натриевыми светильниками мощностью по 70 Вт каждый, которые были установлены в 1977 году. После проведения строительно-монтажных работ специалисты восстановили благоустройство.

Добавим, сад Маршала Говорова расположен на пересечении набережной реки Фонтанки и Московского проспекта. Его площадь составляет менее 1 га. О том, что специалисты «Ленсвета» заменят наружное освещение в саду, стало известно в сентябре. Работы должны были выполнить до конца ноября.