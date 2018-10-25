Эксперт: Малый бизнес живет не очень здорово При всех заклинаниях властей

В настоящий момент у малого бизнеса много проблем и он живет, «мягко говоря, не очень здорово». Такое заявление в четверг сделал первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев во время выступления в рамках Alfa Business Forum в Петербурге, передает корреспондент АБН.

«При всех заклинаниях властей – о том, что это наше все, что мы не можем жить без малого бизнеса, что мы должны дать дорогу малому бизнесу, — малый бизнес живет, мягко говоря, не очень здорово», — заявил Сысуев. Он также напомнил, что на той неделе прошел съезд общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», на котором констатировалось, что ранее существовавшие проблемы малого и среднего предпринимательства не исчезли. «Давление правоохранителей и субъективный подход усиливаются. Правила, по которым работает и открывается малый бизнес, не упрощаются. Везде чиновники стараются взять свою маржу. Кредитовать малый бизнес тоже стремятся не все. Это утяжеляет работу», — сказал Сысуев.

Давление правоохранителей и субъективный подход усиливаются

Позже в разговоре с АБН Сысуев поделился мнением, почему в России малый бизнес пока что не стал основой экономики. «Это связано с тем, что люди боятся и не знают, как начать свой бизнес, у них нет представлений о том, что этому можно учить, о том, кто это может сделать, они не видят своих успешных коллег, они не видят тех, на кого можно было бы равняться», — отметил эксперт.

Напомним, Alfa Business Forum проходит в «Экспофоруме» в Петербурге. Спикеры, в числе которых также маркетолог Игорь Манн, предприниматель Роман Тарасенко и спортивный комментатор Геннадий Орлов обсудят новые инструменты для привлечения клиентов, укрепления команды и управления финансами. Мероприятие проводится в рамках проекта Alfa Business Week.