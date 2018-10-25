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25.10.18 / 20:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Трансперенси Интернешнл» собирает 1 млн рублей на штраф по делу ректора Литвиненко

Изначально Литвиненко просил более 50 млн рублей с «Трансперенси» и журналистов «Делового Петербурга»

Фото АБН

Организация «Трансперенси Интернешнл» запустила на своем сайте краудфандинг на 1 млн рублей, которые пойдут на выплату судебного взыскания по делу ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Краудфандинг запустили в четверг.

«Суд обязал нас выплатить ректору Горного университета миллион рублей за материал, в котором мы упомянули Литвиненко в одном ряду, например, с экс-министром Улюкаевым и полковником Захарченко», — говорится в заявлении «Трансперенси Интернешнл». Организация предлагает пожертвовать 300 рублей, 600 рублей или 1200 рублей или любую другую сумму единоразово или ежемесячно.

Напомним, на прошлой неделе Санкт-Петербургский районный суд рассматривал иск о защите чести и достоинства Владимира Литвиненко против журналистов «Делового Петербурга» и расследователей «Трансперенси Интернешнл». Суд отклонил большинство требований истца, однако решил взыскать с «Трансперенси» 1 млн рублей в пользу ректора Горного университета. Изначально Литвиненко требовал более 50 млн рублей, затем его требования сократили до 30 млн рублей, а затем до 10 млн рублей. Причиной иска стал материал «Делового Петербурга» «Схемы горного короля» и расследование «Трансперенси» «Миллиардер с горы».

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