Транспорт в Петербурге переведут на бескондукторный режим не ранее 2025 года Нововведению мешает ряд факторов

Петербургский транспорт переведут на работу без кондукторов не ранее 2025 года. Об этом в четверг сообщил журналистам глава профильного комитета Александр Головин, передает корреспондент АБН.

По словам чиновника, нововведению мешают сразу несколько факторов. Во-первых, отсутствует нормативная база: в настоящее время проверять оплату и штрафовать «зайцев» могут только сотрудники комитета. Их 55, то есть, справиться с большим объемом работы они не смогут.

Во-вторых, не решены технические проблемы. По одной из моделей, оборудование в транспортном средстве будет считать количество вошедших, вышедших и оплативших проезд пассажиров. Однако корректное срабатывание техники пока не гарантировано. При этом Головин подчеркнул: турникеты в транспорте никто ставить не будет.

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2018 года Wi-Fi появился в 699 петербургских автобусах. Кроме того, беспроводным доступом в интернет оборудованы 192 троллейбуса и 92 трамвая. Подключиться к сети горожане могут бесплатно.