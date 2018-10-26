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26.10.18 / 17:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Почти 200 новых миллиардеров появилось в мире в 2017 году

Общий капитал всех миллиардеров составляет $8,9 трлн

В 2017 году в мире появилось 199 новых миллиардеров. Это следует из доклада Billionaires Report-2017, который подготовили эксперты UBS и PwC.

По их подсчетам, в настоящее время в мире 2158 миллиардеров из 43 стран мира. Их общий капитал составляет $8,9 трлн. Это на 19% больше, чем было годом ранее. Сообщается, что темпы роста капитала стали рекордными. Также отмечается, что четверть новых миллиардеров оказались из Китая. Но большинство миллиардеров проживает в США.

Напомним, ранее журнал Forbes назвал богатейших женщин России. На первом месте оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина – ее состояние оценили в $1,2 млрд. На втором месте – гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, которая владеет $600 млн. А на третьем – Елена Рыболовлева, состояние которой также оценили в $600 млн.

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