Евнений Гинер стал совладельцем завода по переработке шин Теперь Гинер владеет 25% компании

Президент ФК ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем подмосковного ООО «Дмитровский завод РТИ», которое занимается производством и переработкой шин и покрышек. Об этом в пятницу сообщает «Интерфакс».

Теперь Гинер владеет 25% компании, чистая прибыль которой в прошлом году составила 17,7 млн рублей. Помимо Гинера, компанией владеют Зинаида Бежанова (32,5%), Тамара Урумова (32,5%) и Михаил Платков (10%).

Отметим, это не единственная компания, совладельцем которой является Гинер. Среди его активов также числятся 65% ИК «Технопромэкспорт» и 37,5% «РТ-Геотех». Кроме того, этой весной Гинер заявил, что имеет права собственности на «РГС Жизнь».