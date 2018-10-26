Все новости

26.10.18 / 12:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Евнений Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

Теперь Гинер владеет 25% компании

Президент ФК ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем подмосковного ООО «Дмитровский завод РТИ», которое занимается производством и переработкой шин и покрышек. Об этом в пятницу сообщает «Интерфакс».

Теперь Гинер владеет 25% компании, чистая прибыль которой в прошлом году составила 17,7 млн рублей. Помимо Гинера, компанией владеют Зинаида Бежанова (32,5%), Тамара Урумова (32,5%) и Михаил Платков (10%).

Отметим, это не единственная компания, совладельцем которой является Гинер. Среди его активов также числятся 65% ИК «Технопромэкспорт» и 37,5% «РТ-Геотех». Кроме того, этой весной Гинер заявил, что имеет права собственности на «РГС Жизнь».

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.