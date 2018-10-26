«Газпром» одобрил рекордную инвестпрограмму в 1,5 трлн рублей Большую часть денег хотят потратить на проекты капитального строительства

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил увеличение инвестиционной программы на текущий год до 1,496 трлн рублей, что является рекордным показателем для компании. Сообщение концерна опубликовано в пятницу.

При этом порядка 984 млрд рублей «Газпром» решил направить на проекты капитального строительства, еще 84,8 млрд рублей – на покупку внеоборотных активов, уточняют «Ведомости». На долгосрочные финансовые вложения в бюджете предусмотрено около 427,3 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году компания увеличит размер внешних заимствований, следует из новой редакции проекта бюджета «Газпрома». Он составит рекордные 518 млрд рублей.

Добавим, изначально инвестпрограмма «Газпрома» планировалась в размере 1,28 трлн рублей. При этом предполагалось, что пик инвестиций компании придется на следующий год. Концерн запланировал на этот период вложения на 1,399 трлн рублей.