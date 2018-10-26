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26.10.18 / 11:51 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Китай отказался от закупок нефти в Иране

Из-за санкций США

Фото: rg.ru

Китайские компании China National Petroleum Corp. и China PetroChemical Corp. перестанут покупать нефть в Иране. Об этом в пятницу сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с очередным пакетом санкций США против Ирана, который вступит в силу в начале ноября. Китайские компании пока не дали официальных комментариев, а в Белом доме сообщают, что вопрос находится на стадии обсуждения.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки СВПД, заключенной в 2015 году и ограничивающей ядерные разработки Ирана взамен на отмену санкций Совбеза ООН, США и ЕС. Американский президент пообещал ввести против Тегерана энергетические санкции. Ожидается, что их возобновят 4 ноября.

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