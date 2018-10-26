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26.10.18 / 10:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга проверила 708 человек в рамках миграционного рейда

Обнаружено 143 нарушения

Фото ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга проверила 708 человек в рамках миграционного рейда. Об этом ГУ МВД по городу сообщило в пятницу.

Рейд провели сотрудники Управления по вопросам миграции ведомства при поддержке Росгвардии и администрации Центрального района. На территории района проверены станции метро, два строительных объекта, три рынка, частное агентство занятости на улице Красного Текстильщика и кафе национальной кухни.

Сотрудники правоохранительных органов проверили 708 человек. Иностранными гражданами были 535 из них. Полицейские выявили 143 нарушения миграционного закона. В частности, незаконное осуществление трудовой деятельности иностранцами.

Кроме этого, сотрудники МВД обнаружили нелегальный стоматологический кабинет в подлежащем расселению жилом доме на Тележной улице. В здании граждане из ближайшего зарубежья оказывали своим соотечественникам медицинские услуги.

Добавим, ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило данные по трудовой миграции. По информации ведомства на конец августа, в городе выдали более 244 тыс. патентов на работу. Большая часть из них – гражданам Узбекистана. Их доля составила около 70% от общего числа патентов.

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