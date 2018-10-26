МЧС Петербурга предупредило о снеге в субботу Туман и сильный ветер

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о снеге в субботу. Соответствующий прогноз ведомство опубликовало в пятницу.

МЧС пообещало днем увеличение облачности и небольшой мокрый снег во второй половине дня. Также ожидается небольшой туман и гололедица ночью и утром. Скорость ветра днем составит 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов по Цельсию, днем – от +2 до +4 градусов.

Напомним, накануне МЧС также предупредило о гололедице в Петербурге. Ночью ожидалась минусовая температура. Также в субботу в Ленобласти ожидают мокрый снег в субботу.